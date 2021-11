Italia, tour della Coppa degli Europei a Roma: ecco dove e quando

La Coppa degli Europei è a Roma. In attesa che l'Italia arrivi nella Capitale per disputare la partita contro la Svizzera (in programma venerdì 12 novembre alle 20:45), il trofeo conquistato dai ragazzi di Mancini verrà messo in mostra per due giorni, a partire dall'11 novembre. Dalle 9:30 alle 12:30 di giovedì sarà nella sala consilare di Ostia, mentre dalle 15:30 alle 19:00 verrà esposta in quella di Tor Bella Monaca. Venerdì 12 la coppa arriverà in Campidoglio, nella sala Giulio Cesare.

IL SINDACO GUALTIERI - Il neo sindaco Roberto Gualtieri ha detto sul tour: "L’esposizione della Coppa degli Europei di Calcio è un appuntamento che volevamo condividere con la città perché quella grande vittoria è stato un grande momento unificante di tutto il Paese in un’estate che ci ha regalato gioie sportive indimenticabili. Il calcio è il nostro sport più popolare e questa mostra realizzata in collaborazione con la Federazione e il presidente Gravina vuole essere la prima molla da cui far ripartire un’idea di investimenti diffusi sullo sport in tutto il territorio cittadino. In questo senso è stata una scelta naturale quella di ospitare la coppa nelle sale consiliari di due territori come quelli del X e del VI Municipio ancora prima che in Campidoglio”.

IL PRESIDENTE GRAVINA - Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ha affermato sull'iniziativa: "La Coppa di Euro 2020 vinta dagli Azzurri a Wembley è degli italiani, rappresenta un patrimonio nazionale di emozioni condivise, che è nostra intenzione restituire a tutti gli appassionati. Siamo particolarmente felici che l’esposizione del trofeo a Roma, città che ha ospitato 4 gare della manifestazione itinerante organizzata dalla UEFA, coinvolga sia il centro che la periferia, perché il calcio è uno sport molto amato proprio per la sua trasversalità e la sua multidimensionalità. Ringrazio il Sindaco Gualtieri per la disponibilità, la Nazionale quando gioca a Roma si sente a casa".

L'ASSESSORE ONORATO - L'Assessore comunale al Turismo e allo Sport Alessandro Onorato ha commentato così l'esposizione del trofeo: "La scelta di esporre la coppa degli Europei nei Municipi di Ostia e Tor Bella Monaca non è casuale. Con la collaborazione della FIGC, che ringrazio per la grande disponibilità, abbiamo voluto coinvolgere i cittadini di quadranti tra i più lontani dal centro cittadino, caratterizzati da una forte presenza giovanile e che troppo spesso sono stati trascurati. Sono territori da valorizzare e da cui ripartire. Crediamo nella forza inclusiva dello sport e iniziative semplici e simboliche come queste possono avere una forza dirompente. Sono convinto che tante persone e famiglie vorranno ammirare il trofeo sportivo che la scorsa estate ci ha reso orgogliosi. Naturalmente si potrà accedere solo se muniti di green pass e nel massimo rispetto di tutte le norme anti Covid”.