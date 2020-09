Italia, trauma contusivo per Insigne e Meret durante l’allenamento

Durante l’allenamento di oggi della Nazionale italiana sul prato dell’Artemio Franchi di Firenze, Lorenzo Insigne e Alex Meret hanno riportato un trauma contusivo. Il capitano del Napoli al ginocchio mentre l’estremo difensore alla caviglia sinistra. Nulla di grave per i due calciatori partenopei che, per ora, non destano preoccupazione. Il tecnico Mancini, con l'aiuto del suo staff, valuterà le condizioni dei due giocatori nei prossimi giorni.

