Italia U18, un laziale convocato per la doppia amichevole contro l'Olanda

Riprende l'attività della Nazionale under 18, sotto la consolidata guida di Daniele Franceschini. Sono 23 i convocati, tutti appartenenti alla leva 2007, per la doppia amichevole contro l'Olanda, fissata per sabato 7 (ore 16) e lunedì 9 settembre (ore 19), nelle località di a ‘s-Gravenzande e Noordwijk.

Portieri

Gioele Bosi (Lazio), Massimo Pessina (Bologna), Tommaso Vannucchi (Fiorentina).

Difensori

Cristian Cama (Roma), Mattia Cappelletti (Milan), Federico Colombo (Milan), Alessandro De Luca (Bologna), Emanuel Benjamín de Sant'ana Balbinot (Real Madrid), Giovanni Lauricella (Empoli), Manuel Maffessoli (Atalanta), Francesco Verde (Juventus).

Centrocampisti

Alessandro Ciardi (Liefering), Federico Coletta (Roma), Alessandro Di Nunzio (Roma), Matteo Lontani (Juventus), Matteo Mantini (Inter), Andrea Orlandi (Empoli), Diego Pisani (Fiorentina), Ernesto Perin (Milan).

Attaccanti

Samuele Belmonte (Roma), Alex Castiello (Atalanta), Salvatore Monaco (Empoli), Alessandro Sugamele (Roma).