Italia U21, Nicolato: "Ringrazio i ragazzi, vittoria frutto dell'abnegazione"

Al termine del 4-0 rifilato dalla sua Italia alla Slovenia il ct Paolo Nicolato ha commentato ai microfoni di Rai Sport la qualificazione ai quarti dell'Europeo Under 21: "I complimenti li estendo allo staff che negli ultimi due anni ha lavorato duramente. Ringrazio anche tutti i giocatori impiegati, che sono stati più di 60. Abbiamo un grande ruolino nonostante le difficoltà siano state tante. Per l'espulsione mi dispiace per Marchizza, evidentemente non abbiamo capito l'arbitraggio in queste tre partite. Oggi allestire la squadra era difficile e solo l'abnegazione dei ragazzi ha reso possibile una vittoria del genere. Siamo felici di essere arrivati ai quarti dell'Europeo e come sempre ce la giocheremo".