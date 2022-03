Italia, un solo dubbio in difesa per Mancini: Acerbi in corsa

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'Italia contro la Macedonia del Nord a Palermo si gioca l'accesso alla finale del playoff per la qualificazione a Qatar 2022. Il ct Roberto Mancini ha già deciso ben dieci undicesimi di formazione, rimane soltanto un dubbio in difesa. In porta Donnarumma, in difesa Florenzi, Bastoni ed Emerson sono sicuri di una maglia. L'ultimo posto da centrale destro se lo giocano Acerbi e Mancini. Centrocampo confermato con Barella, Jorginho e Verratti, alle spalle del tridente Berardi, Immobile e Insigne.

ASSENTI - Bonucci e Chiellini salteranno la Macedonia ed è probabile che il ct li preservi per l'eventuale finale. Per il resto, al netto degli infortunati Chiesa e Di Lorenzo, scenderà in campo la formazione che l'11 luglio 2021 a Wembley si è laureata campione d'Europa. C'è attesa per quanto la lista dei convocati, per scoprire chi andrà in panchina e chi invece si accomoderà sulla tribuna del Renzo Barbera.