Italia Under 19, addio sogno europeo. Armini: “Fiero di questo gruppo” - FT

La Spagna, sempre lei. Dopo l'eliminazione dall'Europeo Under 21 per mano degli iberici – seppur non direttamente – ora anche l'Italia Under 19 deve salutare la stessa manifestazione di categoria. Nella partita andata in scena ieri, agli azzurrini era concesso solo vincere per poter passare il girone e approdare alle semifinali. Il gol di Merola al 36' ha illuso tutti, ma non è bastato. La roja ha rimontato e ribaltato il match, vincendo 2-1. Il laziale Armini, ha visto tutta la partita dalla panchina, non è stato molto impiegato in questo Europeo: solo 10 minuti per lui, infatti, nell'unica vittoria di questa spedizione proprio contro la squadra di casa, l'Armenia. Il capitano della Primavera della Lazio, però, ha voluto comunque ringraziare la squadra: “Usciamo a testa alta! Sono fiero di noi e onorato di aver fatto parte di questo gruppo”. Di seguito, ecco la storia di Instagram del difensore.

