Italia Under 21, Nicolato: "Cancellieri ci ha dato il cambio di marcia"

L'Italia Under 21 è stata battuta 4-2 dai pari età della Germania. Sul parziale di 3-0 la scossa agli azzurri l'ha data Matteo Cancellieri, entrato in corsa e autore di una doppietta. A fine partita il ct Paolo Nicolato ha parlato della prestazione dell'attaccante della Lazio: "Sono stati bravi quelli che sono entrati, Cancellieri e tutti gli altri. Ci hanno dato il cambio di marcia. Purtroppo nel momento decisivo le due espulsioni e il rigore del 4-2 hanno chiuso la panchina". L'approfondimento sulla prestazione del biancoceleste: "Matteo è stato bravissimo, è entrato molto bene, ha fatto una buona settimana di lavoro. So di poter contare su di lui, ha determinate caratteristiche e oggi mi è piaciuto molto, lui come tutti gli altri che sono entrati. Sono convinto che a giugno all'Europeo saremo difficili da battere".