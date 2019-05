Italia Under 21, sorpresa a Formello: il ct Mancini in visita dagli Azzurrini

Mentre proseguono la preparazione e il conto alla rovescia verso la fase finale del Campionato Europeo, per l’Under 21 è arrivato anche il giorno delle sorprese. Gli Azzurrini, infatti, hanno ricevuto questa mattina la visita del Commissario tecnico della Nazionale maggiore Roberto Mancini. Il ct ha raggiunto Formello e, dopo essersi trattenuto con Luigi Di Biagio, ha salutato la squadra ed ha rivolto a tutti un sincero in bocca al lupo con la speranza che questa avventura coroni il sogno di questi giovani, si legge sul sito ufficiale della Figc. L’Under resterà a Formello fino a sabato 8, poi si radunerà il 10 giugno a Bologna, scelta quale base per tutta la durata del Campionato Europeo, per completare la preparazione presso il Centro Tecnico del Bologna FC a Casteldebole, intitolato a ‘Niccolò Galli’.