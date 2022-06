Italia-Ungheria, le probabili formazioni: Acerbi verso la conferma

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo il pareggio di Bologna contro la Germania, l’Italia torna in campo martedì sera contro l'Ungheria per la seconda giornata di Nations League.Il fischio d'inizio del match è in programma alle 20:45 sotto i riflettori del Manuzzi di Cesena. Mancini ripropone una formazione simile a quella vista con i tedeschi, In difesa verso la conferma la coppia difensiva Acerbi-Bastoni, in attacco chance dal 1' per il 2003 Gnonto.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Dimarco; Frattesi, Cristante, Tonali; Gnonto, Scamacca, Pellegrini. Ct. Mancini.

UNGHERIA (5-1-3-1): Gulacsi; Nego, Lang, Orban, At. Szalai, Z. Nagy; A. Nagy; Schafer, Szoboszlai, Sallai; Ad. Szalai. Ct. Rossi