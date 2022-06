Italia, Zaccheroni: "Il futuro della Nazionale lo vedo roseo, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

Alberto Zaccheroni, ex tecnico di Lazio e Milan, è intervenuto ai microfoni di TMW esprimendo le proprie sensazioni in merito all'Italia di Roberto Mancini. In particolare, l'ex allenatore ha dichiarato: "Non riesco a spiegarmi cosa sia successo a livello di Nazionale, il futuro lo vedo roseo perché i talenti ci sono e ci sono sempre stati".