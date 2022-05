Italia, Zaniolo e Kean a casa: salteranno le prossime sfide azzurre

Fonte: Francesco Bizzarri - Lalaziosiamonoi.it

I calciatori azzurri Kean e Zaniolo, indisponibili per le prossime gare, lasceranno nel pomeriggio il raduno della Nazionale per rientrare ai club di appartenenza. Lo comunica la Figc. Il giocatore della Roma sarebbe finito ko per un problema alla caviglia, come ammesso dal ct Mancini in conferenza stampa. L'attaccante della Juventus si è infortunato ieri in allenamento e dopo gli accertamenti fatti oggi è risultato indisponibile. Resta al momento in gruppo Sirigu pure lui uscito infortunato ieri durante la sessione di lavoro. In attesa dell'allenamento di questo pomeriggio il ct Mancini conta di avere a disposizione anche Verratti e Jorginho nonostante entrambi abbiano in questi giorni lavorato a parte (nel primo caso) o siano rimasti ieri a riposo precauzionale (il secondo).