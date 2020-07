Iuliano avvisa la Juve: "Occhio ai blackout. Nel 2000 la Lazio ci recuperò 9 punti..."

Mark Iuliano, intervenendo ai microfoni di TuttoJuve, ha commentato così la sconfitta subita in rimonta dalla Juventus contro il Milan: "A volte capitano dei blackout, soprattutto quando pensi di aver acquisito il risultato. Nel 2000 avevamo nove punti di vantaggio sulla Lazio con sette partite da giocare, per cui ne so qualcosa. La Juve deve reagire come ha sempre fatto, nella sua storia è sempre stata abituata a farlo immediatamente. Questo, poi, è un ambiente in grado di imparare subito la lezione. Anche la più brutta. E non ho nessun dubbio a riguardo".

