Jeda, l'ex Cagliari crede nella Lazio: "Mi aspetto la vittoria. Ma la Roma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

L'ex Cagliari Jeda è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. L'attaccante, oltre a parlare di Real Madrid - Milan, Mbappé e il rendimento dei singoli calciatori delle italiane in Europa come Reijnders, Calhanoglu, Conceicao e De Ketelaere, si è espresso sulle gare di Europa e Conference League. Questa la sua opinione sull'esito delle gare di oggi: "Roma pari, mentre da Fiorentina e Lazio mi aspetto la vittoria, visto quello che stanno facendo in campionato".