Jordi Alba: "Guardando l'Italia ho ringraziato il cielo che la Spagna fosse già qualificata"

© foto di Uefa/Image Sport

L'eliminazione dell'Italia dal prossimo Mondiale ha sconvolto il mondo dello sport non solo nel nostro paese ma anche all'estero. Del resto che i campioni d'Europa in carica non gareggino in Qatar non era di facile previsione. Proprio sul ko degli azzurri è intervenuto anche lo spagnolo Jordi Alba che in conferenza stampa ha così affermato: "Ieri sera ho ringraziato il cielo per il fatto che la Spagna sia già qualificata al Mondiale. Il calcio moderno ti mette di fronte ad avversari di vario genere, tutti possono batterti. È un peccato che l’Italia non ci sarà al Mondiale, ma chi ci sarà al posto loro meriterà senza dubbio di esserci".