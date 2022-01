Juve, Allegri: "Una Coppa Italia che porto nel cuore? Quella con la Lazio"

Dopo il successo interno contro l'Udinese, la Juventus tornerà in campo martedì sera ancora allo Stadium. Ad affrontare i bianconeri ci sarà la Sampdoria negli ottavi di finale di Coppa Italia. Intervenuto in conferenza stampa, Max Allegri ha ricordato i suoi successi in questa competizione tra cui la finale del 2015 vinta contro la Lazio e decisa da un gol di Matri nei tempi supplementari dopo un clamoroso doppio palo di Djordjevic. Queste le parole del tecnico toscano.

C’è una Coppa Italia vinta che porta maggiormente nel cuore? “Tutte e quattro le porto nel cuore, ma penso a quella con la Lazio dove vincemmo in un modo un pochino fortunato. Se non sbaglio doppio palo della Lazio e poi andammo dall’altra parte e segnò Matri. Quella fu la prima credo, però son tutte belle da ricordare”.