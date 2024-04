Juve - Lazio, al 45' Tudor sostituisce Patric: il motivo del cambio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Alla ripresa di Juve - Lazio dopo l'intervallo, Tudor ha deciso di optare per un cambio in difesa: fuori Patric, dentro Casale, schierato titolare anche nella sfida di qualche giorno fa, sempre contro i bianconeri. Nessun problema per lo spagnolo, gestito dall'allenatore in virrtù delle tante settimane vissute ai box per un infortunio. Lo conferma Alessio Conti di Mediaset che, dal bordocampo dello Stadium, ha "motivato" la sostituzione: Patric non giocava da due mesi, si è trattata di una gestione delle energie, ma non c'è alcun problema fisico. Sospiro di sollievo per i tifosi che, dopo l'infortunio di Zaccagni, temevano un altro forfait.

