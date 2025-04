Juve - Monza, espulso Yildiz: salta il Bologna e rischia la Lazio. Il punto

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si chiude male il primo tempo per la Juventus nella gara contro il Monza. I bianconeri, in vantaggio per 2-0, hanno perso Kenan Yildiz, espulso per condotta violenta dopo la gomitata sul volto di Bianco. Il turco salterà sicuramente la prossima partita contro il Bologna, ma potrebbe fuori rimanere anche per più di una giornata.

Per saperlo con certezza bisognerà aspettare il referto del Giudice Sportivo alla fine del turno di Serie A. Il numero 10 bianconero è a rischio anche per la trasferta all'Olimpico contro la Lazio e la sfida in casa contro l'Udinese.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.