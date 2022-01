Juve-Napoli, Allegri: "Decidono gli organi competenti. Il futuro di Morata..."

Il rientro in campo è sempre più vicino. Alla prima giornata di ritorno la Juventus affronta il Napoli in una gara che però resta a rischio causa Covid. Max Allegri, tecnico bianconero, ha presentato la sfida in conferenza stampa parlando della situazione della sua squadra e del mercato invernale. Di seguito le sua parole: "Covid? Devono decidere gli organi di competenza. L'unica cosa che possiamo fare è dire: 'Chi abbiamo? Con questi si gioca e ci si allena'. Nell'emergenza bisogna trovare soluzioni. L'opinione personale mia non cambia nulla, bisogna rispettare gli organi che decidono: è molto semplice, uno detta le regole e poi da lì non si scappa. Non conosco alla lettera i decreti, so soltanto che se domani si gioca noi ci prepariamo a giocare. Mercato? Io credo al 99% la rosa resterà questa. L'attacco ha fatto i suoi gol, mancano quelli dei centrocampisti e da palla inattiva. Ci sono rientri importanti come Dybala e Chiesa, le rivoluzioni a gennaio incidono poco. Morata? Non parte. Il suo problema è che ha numeri importanti ma è visto come quello che gli manca qualcosa, non è vero".