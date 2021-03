Juventus addio scudetto, Paratici: "Oggi grande amarezza"

Un ko che fa male alla Juventus quello subito nel pomeriggio per mano del Benevento di Pippo Inzaghi. Al termine della gara il ds Fabio Paratici è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta: "È stata una partita imprevista, la mia presenza qui è soltanto per sottolineare che in questi anni abbiamo dato tante gioie ai tifosi. Oggi diamo una grande amarezza, abbiamo giocato una brutta gara, però il campionato va avanti. Dobbiamo mettere giù la testa, pedalare, capire i nostri errori e pedalare”. Adesso i bianconeri si trovano a pari punti con l'Atalanta (55), con una gara da recuperare, e dovranno lottare per un posto in Champions insieme anche a Lazio, Roma e Napoli.

