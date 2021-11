Juventus, Allegri: “Partita simile a quella con la Lazio, il problema…”

Dopo la vittoria sul campo della Lazio, la Juventus si ferma ancora. I bianconeri cadono 0-1 in casa contro l'Atalanta. Decisivo il gol di Duvan Zapata. A fine gara, Max Allegri ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi ai microfoni di Dazn: "Sei sconfitte in diciannove partite. Qual è il problema? Il problema... stasera è stata una prestazione sulla falsariga di quella di Roma con la Lazio, di quella con la Fiorentina, con il Milan stesso. Diciamo che capitalizziamo poco quello che creiamo. Stasera l'Atalanta credo abbia tirato poco in porta, l'unico tiro credo lo abbia fatto Zapata su un nostro errore. E' normale che poi devi fare gol perchè poi la differenza reti è quello che conta. E' anche un po' il momento, perchè poi c'è anche un pochino di ansia, di fretta, perchè quando non fai gol c'è anche un po' di preoccupazione, però l'unica cosa che conosco io e che ci rimane da fare, che dobbiamo fare, è continuare a lavorare, lavorare su quello che abbiamo fatto, sulle prestazioni. E intanto cercare di vincere una partita, poi vediamo di continuare".