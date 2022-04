Juventus, Allegri traccia la strada: “Dobbiamo arrivare tra le prime quattro”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

È la settimana della Coppa Italia. Tra martedì e mercoledì scopriremo i nomi delle due finaliste di quest'anno. Alla vigilia del match tra Juventus e Fiorentina, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa anche della corsa all'Europa in Serie A. Queste le sue parole: "La Juve poteva fare di più quest'anno? La Coppa Italia se la vinci non conta niente, se la perdi hai fallito. In campionato bisogna pensare ad arrivare fra le prime quattro, a inizio gennaio nessuno si sarebbe aspettato la Juve in questa posizione a cinque giornate dalla fine. Il campionato è equilibrato, gli episodi fanno la differenza. Noi non abbiamo vinto delle partite giocate bene, sicuramente ci è mancato quel qualcosa in più per far sì che quelle gare le vincessimo. Bisogna fare questo passo in avanti. L'anno prossimo sarà sicuramente migliore, ora bisogna pensare a quello che si deve fare adesso".