Juventus, arriva la conferma: un titolare salterà la Lazio e il Mondiale

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non è iniziata nel modo migliore la seconda avventura di Paul Pogba alla Juventus, a dire il vero non è proprio iniziata. Il centrocampista francese, infatti, ha accusato un problema al ginocchio fin da questa estate, problema che ancora oggi lo assilla e lo costringerà a saltare tutte le sfide fino al 2023. Come spiegato in una nota ufficiale dell'agente, Rafaela Pimenta, il centrocampista francese dovrà continuare con la riabilitazione e questo lo costringerà a non partecipare neanche al Mondiale in Qatar: "Dopo le visite mediche di ieri e di oggi è estremamente doloroso informare che Paul Pogba avrà ancora bisogno di riabilitazione dopo l’operazione al ginocchio di inizio settembre. Per questo motivo, Paul non potrà fare parte della nazionale francese in Qatar”. Di seguito anche il comunicato della Juventus, dopo i controlli medici. "Paul Pogba, alla luce dei recenti accertamenti radiologici eseguiti al J|Medical e del consulto effettuato a Pittsburgh dal Prof. Volker Musahl per la valutazione del ginocchio, necessita di proseguire il suo programma riabilitativo".