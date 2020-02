Juventus, Bentancur: "Lazio e Inter stanno facendo bene, sarà lotta a tre"

Lazio e Inter si affronteranno domenica sera all'Olimpico, mentre la Juventus se la vedrà nel pomeriggio con il Brescia. Una giornata importante in cui ci sono in palio punti importanti per lo Scudetto. Ai microfoni di Sky Sport ha parlato il centrocampista bianconero Rodrigo Bentancur: "Sarà lotta a tre per lo Scudetto. Lazio e Inter stanno facendo molto bene, ma dobbiamo pensare solo a noi e vincere tutte le nostre partite. La partita contro il Brescia? Dobbiamo vincere, portare a casa i tre punti per difendere il primo posto. Ora ci stiamo preparando, sappiamo l'importanza di questa partita e dobbiamo lavorare per vincere".

LAZIO - INTER, LE PAROLE DI MILINKOVIC

LAZIO, IL SAN VALENTINO DEI GIOCATORI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME