L'amore è nell'aria anche in casa Lazio: il San Valentino di giocatori e ladies - FT

L'amore è nell'aria. E come non potrebbe esserlo nel giorno di San Valentino? Le coppie di tutto il mondo si dedicano teneri messaggi, e i giocatori della Lazio non hanno fatto eccezione. Le bacheche Instagram di ogni follower dei biancocelesti sarà stata letteralmente invasa da fiori, cuori, 'ti amo' e dolci dediche. A partire, per esempio, da Gaia Inzaghi, che ha pubblicato un tenero bacio con il tecnico della compagine capitolina, fino ad arrivare a Jessica Immobile, che ha reso partecipi i propri seguaci del mazzo di rose ricevuto dal suo Ciro. Anche Milinkovic, messo da parte il vestito del 'Sergente', ha condiviso una foto insieme alla sua dolce metà, Nataljia. Particolarmente romantico il messaggio di Djavan Anderson nei confronti della sua fidanzata: "Grazie per essere ogni giorno il mio San Valentino", ma anche Proto ha speso parole al miele per la sua Barbara.

GLI ALTRI - E poi, ancora, la foto del 'Tucu' Correa in compagnia della bella Desiré e quella di Luis Alberto insieme alla moglie Patricia. La spagnola, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato il regalo ricevuto da Luis, un mazzo di rose rosse e bianche, per formare la lettera 'p'. E Felipe Caicedo? Il 'Panterone', che così bene sta facendo con l'aquila sul petto, ha voluto sorprendere la sua Maria con un mazzo di fiori ed un anello, pubblicati prontamente dalla moglie su Instagram. Infine, chiude questa carrellata di post d'amore, Lucas Leiva: "Che bello passare un altro San Valentino con te. Che l'amore ed il rispetto siano sempre alla base della nostra relazione. Che la nsotra famiglia continui ad essere unita verso nuovi obiettivi. Ti amo". Non prima, però, di citare una coppia inaspettata ma non meno affiatata, quella tra Acerbi ed Immobile. I due si sono scambiati, al pari degli altri innamorati, messaggi social. Di seguito, tutte le foto:

