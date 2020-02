Acerbi, cuore spezzato a San Valentino: “Ciro, dove sei?” - FOTO

Altro che Beautiful, questo triangolo amoroso rischia di spezzare in due l'ambiente Lazio. Team Ace contro Team Jessica e Ciro Immobile nel mezzo: che brutta situazione. Specialmente per il povero Acerbi, dai, lasciato tristemente solo a San Valentino: “Ciro, dove sei?”, scrive il Leone biancoceleste dal ristorante - vuoto - nel quale i due si erano dati appuntamento, prima di essere scaricato dal bomber di Inzaghi. Non si fa così, Ciro. “Ti ho detto che a San Valentino dovevo stare con Jessica ma domani stiamo insieme te lo prometto”, è il suo tentativo di arrampicamento sugli specchi dopo il bidone rifilato al suo compagno di squadra. “Calma”, scrive Jessica. Tranquilla perché vincente, quest'oggi, nel giorno di San Valentino. Ma non finisce qui...

