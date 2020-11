Juventus, Bonucci: “Domenica sfida importante contro una grande squadra come la Lazio”

La Juventus è l'unica italiana, insieme alla Lazio, ad aver portato a casa punti anche da questa giornata di Champions League. Le due squadre domenica si sfideranno nel lunch match in programma alle 12:30 all'Olimpico di Roma. Leonardo Bonucci, in un post social, ha parlato sia della vittoria dei bianconeri di questa sera, sia della sfida contro i biancocelesti: "Vincere questa sera è stato fondamentale non solo in vista Champions ma anche per noi stessi. Ora testa al campionato. Domenica sfida importante contro una grande squadra come la Lazio. Obiettivo: ripeterci".

