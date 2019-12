Juventus, de Ligt avrebbe potuto saltare la Lazio: "C'era rigore per il Sassuolo" - FT

“C'era rigore per il Sassuolo”, tuonano i social. Altro giro, altra polemica arbitrale. E al centro del mirino c'è sempre lui: Matthijs de Ligt. Questa volta, però, nessun caso da pallamano. Le proteste riguardano un presunto fallo che il centrale della Juventus avrebbe commesso su Duncan all'interno della propria area di rigore. Dalle immagini, si può notare come il bianconero entri in ritardo sul ghanese, abile nello spostare il pallone prima dell'arrivo del difensore. Il pestone è netto, il giudizio dell'arbitro La Penna e del Var pure: non è rigore. Scelta che stride dinnanzi alle immagini che stanno circolando in rete. L'intervento, tra l'altro, è molto duro. Se l'arbitro avesse dato il fallo allora de Ligt avrebbe anche rischiato il rosso e, quindi, di saltare la prossima sfida contro la Lazio. Rimarrà tutto sul piano delle semplici ipotesi. L'unica certezza è che all'Olimpico l'olandese guiderà la difesa della Juventus assieme a Bonucci. A fine articolo, ecco la photogallery.

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

L'ANGOLO TATTICO DI LAZIO - UDINESE

TORNA ALLA HOMEPAGE