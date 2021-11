Juventus, dubbio Dybala: le sue condizioni dopo gli esami

AGGIORNAMENTO 18:30 - Dopo la frase di Dybala adesso anche il comunicato stampa emanato dal club bianconero. Dopo aver svolto nuovi esami in mattinata, la Juventus ha dichiarato che:"Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina Paulo Dybala presso il J|Medical hanno escluso lesioni muscolari e confermato l’affaticamento al muscolo tibiale posteriore diagnosticato in nazionale, attualmente in via di risoluzione. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente". Il centravanti bianconero è in forte dubbio per la partita contro la Lazio e chissà se non partirà nemmeno per la trasferta a Roma.

Paulo Dybala ci sarà contro la Lazio? Questo è il dubbio che attanaglia Allegri e tutta la Juventus a 2 giorni dalla sfida con i biancocelesti all'Olimpico. L'argentino si è infortunato in nazionale al polpaccio e per precauzione ha saltato la partita con il Brasile. Rientrato in Italia nella notte, verso l'ora di pranzo di oggi si è subito recato al J Medical per svolgere degli accertamenti. Ai tifosi presenti alla sua uscita ha detto: "Sto bene grazie". Nel pomeriggio ci sarà l'allenamento e vedremo se "el diez" avrà detto la verità e sarà quindi arruolabile per la trasferta romana, o sarà costretto al forfait.