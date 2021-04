Juventus, finisce in pari il derby di Torino: Chiesa e Ronaldo rispondono a Sanabria

Finisce in pareggio il derby di Torino, una stracittadina piena di tensione e di ribaltamenti di fronte. Ad aprire le danze è la Juventus, che parte forte e trova il vantaggio con Chiesa dopo neanche un quarto d'ora, ma poi sale in cattedra Sanabria: colpo di testa al 27' per trovare il pareggio e poi vantaggio dopo pochi secondi dall'inizio della ripresa, in seguito all'errore in impostazione di Kulusevski. Ronaldo riesce a pareggiarla di nuovo a dieci minuti dalla fine dopo un gol giustamente annullato per fuorigioco, al fischio finale il punteggio è di 2-2. La Juventus sale quindi a 4 lunghezze dalla Lazio, a quota 56 punti, mentre il Torino resta quartultimo arrivando a 24 punti.