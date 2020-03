Juventus - Fiorentina, maxi multa per Commisso e il club viola

Il post partita di Juventus - Fiorentina dello scorso 2 febbraio fu caratterizzato dallo sfogo del presidente viola Rocco Commisso. Parole dure a causa del rigore assegnato nel finale per fallo di Ceccherini su Bentancur. La procura federale ha sanzionato Commisso con 10 mila euro di multa e altri 6 mila per la Fiorentina per responsabilità diretta. Secondo il dispositivo il numero uno dei toscani ha "espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale, ed in particolare dell'arbitro del citato incontro (il signor Pasqua di Tivoli, ndr)".