Juventus, il quarto centrale sarà Rugani: c'è già l'ok di Massimiliano Allegri

Non dovrebbero esserci innesti in difesa per la Juventus. I bianconeri vedono sempre di più sfamare l’ipotesi Milenkovic, diretto verso il West Ham. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, l'idea sarebbe quella di mantenere Daniele Rugani. Il centrale, rientrato alla base dopo i prestiti a Rennes e Cagliari, dovrebbe essere il quarto elemento del pacchetto arretrato con Massimiliano Allegri che avrebbe già dato il suo ok.