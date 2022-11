Juventus-Lazio, il punto sui bianconeri: tante assenze. Chiesa e Vlahovic…

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Poco più di 24 ore al fischio d'inizio di Juventus-Lazio, ultimo match del 2022 per entrambe le squadra. Gara delicata tra la seconda e la quarta della classe entrambe reduci da un successo nell'ultimo turno. Tante assenze da una parte e dall'altra che costringeranno i due allenatori a cambiare qualcosa nel proprio scacchiere. Sarri dovrà rinunciare a quattro elementi importanti come Lazzari, Zaccagni, Immobile e Patric, anche se in questo momento Casale sta dando grandissime garanzie in coppia con Romagnoli. Allegri, invece, non avrà a disposizione lo squalificato Alex Sandro e gli infortunati Aké, De Sciglio, Iling-Junior, Kaio Jorge, McKennie e Pogba. In casa Juve fari puntati su Chiesa e Vlahovic che hanno svolto parte del l'allenamento con il resto del gruppo e sperano nella convocazione. La conferenza stampa di Allegri, in programma alle 19, potrà essere indicativa in questo senso.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik. All.: Allegri