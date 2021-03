Juventus - Lazio, le probabili formazioni: Fares e Lulic sugli esterni, difesa inedita

Dopo la mancata sfida contro il Torino, la Lazio si rimette subito al lavoro per preparare il prossimo impegno in programma sabato sera contro la Juventus all'Allianz Stadium. I biancocelesti già da lunedì hanno voltato pagina. Inzaghi deve ovviamente fare i conti con l'infermeria, con Luiz Felipe e Lazzari sicuramente out, e Radu speranzoso di recuperare. Valutazioni da fare in quasi ogni reparto. In porta è pronto ancora Reina, sulla linea difensiva invece dipende tutto da Radu. Il romeno ha ripreso a correre, sta svolgendo dei differenziati in questi giorni.

OPZIONE MARUSIC - Dopo l'operazione per ernia inguinale spera in un recupero, difficile, ma non impossibile. Dando momentaneamente per assente il romeno, Marusic dovrebbe arretrare sulla linea dei difensori sul centro destra con Hoedt in vantaggio su Parolo come perno centrale. Una scelta questa che però comporterebbe delle modifiche sulla fascia destra, dove si trasferirebbe Lulic con Fares sul lato opposto. I due giocatori inizialmente in ballottaggio potrebbero giocare entrambi dal primo minuto. Luis Alberto, Milinkovic e Leiva intoccabili a centrocampo. Davanti Correa a supportare Immobile, difficile sperare in una chance dal primo minuto per Caicedo, Muriqi e Pereira.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Hoedt, Acerbi; Lulic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. A disp.: Strakosha, Alia, Patric, Musacchio, Akpa Akpro, Parolo, Escalante, Cataldi, Pereira, Muriqi, Caicedo. All.: Inzaghi.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Demiral, Alex Sandro, Bernardeschi; Chiesa, McKennie, Rabiot, Ramsey; Kulusevski, Cristiano Ronaldo.