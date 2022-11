Juventus-Lazio, le probabili formazioni: gioca Hysaj, ballottaggio a centrocampo

Ultima tappa prima della sosta. Dopo il successo di misura sul Monza grazie al gioiello di Romero, la Lazio torna in campo domenica sera contro la Juventus per il posticipo della quindicesima giornata di Serie A. Il match è in programma alle 20:45 all'Allianz Stadium. Sarri studia la sua ultima formazione prima della pausa Mondiali e dovrà fare a meno di Ciro Immobile che ha dato di nuovo forfait alla vigilia. Davanti spazio ancora al tridente Cancellieri-Felipe Anderson-Pedro. Out anche gli infortunati Patric, Lazzari e Zaccagni. In difesa spazio a Hysaj che completa la linea a quattro formata da Casale, Romagnoli e Marusic. A centrocampo torna Cataldi in cabina di regia. A destra Milinkovic, a sinistra solito ballottaggio tra Vecino, Luis Alberto e Basic con l'uruguaiano leggermente favorito.

LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik. All.: Allegri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Felipe Anderson, Pedro. A disp.: Maximiano, Adamonis, Gila, Kamenovic, Basic, Marcos Antonio, Luis Alberto, Romero. All.: Sarri.