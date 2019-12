Juventus - Lazio, Sarri: "Biancocelesti in un momento magico, se continuano così..." - VD

RIYAD - Due sconfitte in due settimane, la Lazio si conferma la bestia nera della Juventus. A Riyad finisce di nuovo 3-1 grazie alle reti di Luis Alberto, Lulic e Cataldi. Per la squadra di Maurizio Sarri il gol di Dybala a pochi secondi dal duplice fischio. A fine partita, in conferenza stampa, queste le parole del tecnico bianconero: "Siamo stati in partita, la sensazione mia è che siamo arrivati con un piccolo deficit di energie fisiche e mentali. Può succedere all'ottava in questo ciclo, siamo arrivati con qualcosa in meno dal punto di vista energetico. Il calendario era questo, dovevamo riuscire ad andare oltre a questa difficoltà. Abbiamo sfiorato il pareggio, il 3-1 al 93' lascia il tempo che trova. Eravamo in partita, al 91' abbiamo tirato una punizione in buona posizione. Ci spiace aver perso ma abbiamo da giocare altri cinque mesi, non vedo come possa influire. La Lazio è in un momento di fiducia totale, non ha bisogno di altre iniezioni. La condizione è molto, molto elevata. Io ho sempre vinto contro la Lazio prima... E ora non credo che i miei si facciano condizionare da due partite. Può darsi che ora abbiano una condizione fisica superiore, magari tra due o tre mesi li portiamo via di peso dal campo. Sono in un momento magico: poi se continuano così, c'è poco da fare per tutti”.

Sarri ha parlato anche in zona mista: "La mia sensazione è che siamo arrivati all'ultima partita di questo blocco con un pizzico di energie fisiche e mentali in meno rispetto ai nostri avversari. Purtroppo può succedere, abbiamo fatto un blocco di otto partite in breve tempo giocando una partita mercoledì e siamo arrivati un po' corti. Potevamo cambiare qualche giocatore in più, mi ha frenato in questa scelta l'allenamento di ieri particolarmente brillante che però probabilmente non era veritiero. Siamo rimasti in partita, al 91' abbiamo sfiorato il pareggio con Bonucci e al 92' abbiamo avuto una punizione pericolosissima. Siamo rimasti in partita ma con questa sensazione. Sconfitta che mina qualche certezza? Per quanto mi riguarda no. E' stata una partita in cui siamo arrivati un po' corti e abbiamo giocato contro la squadra più in salute penso in Europa a livello di condizione fisica, mentale e di fiducia. Ci puoi perdere con la Lazio in questo momento, non c'è da fare drammi. Ci dispiace molto aver perso un trofeo poi ci sono cinque mesi e quindi dobbiamo pensare a quelli. Dobbiamo pensare solo a migliorare certe situazioni perchè quando siamo in area siamo un po' passivi e paghiamo".