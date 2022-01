Juventus – Napoli, gara a rischio: l'ultima parola spetta alla Asl

La Lega ha deciso che non sarà rinviato nessun match in programma il 6 gennaio, nonostante i numerosi casi di Covid. Come riporta l’ANSA, la gara tra Juventus e Napoli è comunque a rischio. I casi di positività all’interno del club partenopeo sono un numero consistente e il Dipartimento di Prevenzione della Asl sta valutando se sia il caso di lasciar partire in aereo gli azzurri per raggiungere Torino.

