Juventus, Nedved: "Il quarto posto è il nostro obiettivo minimo"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Nel pre-partita di Cagliari - Juventus il vicepresidente bianconero Pavel Nedved è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Le parole dell'ex centrocampista sugli obiettivi stagionali: "Non ha senso parlare di futuro, io credo dobbiamo rimanere concentrati per raggiungere i nostri obiettivi: il quarto posto è l’obiettivo minimo poi c’è anche la semifinale di Coppa Italia. Le parole di Allegri in conferenza? Quello che conta è la vittoria soprattutto in Italia. Il mister è uno di quelli a cui piace essere pratico e concreto. Siamo tutti rammaricati. Il nostro dna richiede la vittoria".