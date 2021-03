Juventus - Porto, la rabbia di Nedved a fine gara - VIDEO

Eliminazione cocente quella subita ieri dalla Juventus di Pirlo che in una gara terminata solo ai supplementari ha visto passare ai quarti di finale il Porto. I bianconeri avevano dato l'illusione di poter passare il turno grazie alla rimonta di Chiesa e anche alla possibilità di giocare per più di 70 minuti in superiorità numerica. Al 115' però è arrivata la rete di Oliveira a spezzare i sogni juventini che devono quindi lasciare la Champions League agli ottavi. I giocatori hanno lasciato il campo ovviamente delusi ma chi ha certamente avuto la reazione più forte è stato Pavel Nedved che al triplice fischio ha preso letteralmente a calci i cartelloni pubblicitari posti a bordo campo.

QUI PER IL VIDEO

Lazio, la stagione di Luiz Felipe non è finita: il brasiliano punta al rientro

Immobile, oggi la consegna della Scarpa d'Oro in Campidoglio: il comunicato

TORNA ALLA HOME