Juventus, Rabiot duro su Irrati: "Difficile giocare 12 contro 11"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non si placano le polemiche dopo la sfida tra Juventus e Inter. I nerazzurri si sono imposti di misura grazie al penalty di Calhanoglu concesso tra le proteste dei bianconeri e con l'ausilio della Var. L'episodio più contestato, però, è il contatto tra Zakaria e Bastoni a inizio ripresa considerato fuori area dall'arbitro Irrati e confermato dal Var. Le immagini, però, sono eloquenti e dimostrano che il contatto avvenga all'interno dell'area di rigore. Adrien Rabiot è un fiume in piena e ai microfoni di DAZN ha detto: "Oggi abbiamo preso un palo, forse c'era anche un rigore e poteva cambiare la partita. L'arbitro ha deciso la partita, il fallo su Zakaria era in area ed è un episodio importante. Dobbiamo continuare così, abbiamo fatto veramente bene". Il francese è stato ancora più tagliente sui social dove ha scritto: "Ottima partita, bravi tutti ! Peccato il risultato, ma è difficile giocare in 11 contro 12".