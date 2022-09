Juventus-Salernitana, Far West allo Stadium: 4 gol, 4 espulsi e un rigore sbagliato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Pazzesco allo Stadium. Juventus e Salernitana pareggiano nel posticipo della domencia Serie A, ma è successo davvero di tutto. Doppio vantaggio ospite prima con Candreva e poi con Piatek. I bianconeri si svegliano nella ripresa. Bremer accorcia e Bonucci la pareggia al 93esimo su respinta dopo aver sbagliato il rigore. Sembra finita ma non è così. Un minuto dopo Milik trova il gol del clamoroso 3-2 con un gran colpo di testa. Nel l'esultanza il polacco si toglie la maglia ma si dimentica di essere già ammonito, scatta l'espulsione. L'arbitro va al VAR e cancella il vantaggio della Juve per fuorigioco. Scattano le proteste furibonde. Espulsi anche Allegri e Cuadrado. Per i campani Fazio. Vlahovic e compagni devono accontentarsi di un solo punto. La Lazio supera i bianconeri in classifica.