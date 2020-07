Juventus, Sarri in conferenza: “Buona gara, siamo sempre stati in controllo”

Vittoria importante della Juventus che si avvicina ulteriormente allo scudetto. Queste le parole di mister Sarri in conferenza stampa: "Abbiamo fatto una partita con un buon livello di maturità, siamo sempre stati in controllo fino all'errore con cui abbiamo concesso il rigore. Penso la gara abbia espresso ben oltre il risultato, non abbiamo concesso molto".

E' affascinato dalla corsa scudetto?

"Anche quando fai palo manca poco per fare goal. Mercoledì giochiamo a Udine e dobbiamo andare a fare punti, stop. In questo momento sembra poco e invece è una faticaccia assurda".

