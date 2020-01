Juventus, Sarri: "Paura della Lazio? Spero che questo loro momento duri poco"

Al termine della partita fra Juventus e Parma, ai microfoni di Sky è intervenuto il tecnico bianconero Maurizio Sarri, il quale ha avuto modo di parlare della prestazione dei suoi, ma anche della corsa scudetto: "Le due partite con la Lazio le abbiamo sbagliate. Bravi loro ma ci abbiamo messo anche del nostro. Sono state due parentesi perché la squadra è in crescita. Oggi abbiamo vinto un partita sporca, avremmo dovuto chiuderla prima. In cosa dobbiamo crescere? Sicuramente di intensità mentale e nella gestione di certi momenti delle partite. Se mi fa più paura l’Inter o la Lazio? Ho paura di tante cose ma del calcio no. Chi mi piace di più? Sono due avversarie fortissime. Diciamo che la Lazio è in un momento talmente strepitoso che si spera duri poco".



LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

LAZIO, CONTROLLI IN PAIDEIA PER STRAKOSHA

TORNA ALLA HOMEPAGE