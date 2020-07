Juventus, Sarri: "Ronaldo? Manderò in campo chi non rischia nulla"

Ultime fatiche di campionato anche per la Juventus di mister Sarri, già ampiamanete proiettata alla Champions League. Il tecnico oggi è intervenuto nella consueta conferenza stampa della vigilia rispondendo anche alla possibilità che Ronaldo possa non scendere in campo. Queste le sue parole: "Valuteremo oggi e domattina se qualcuno avrà bisogno di riposare. Chi può giocare gioca. Non so se Ronaldo ci sarà, non voglio partire con un orientamento. Vediamo come sta, è uno di quelli che hanno giocato di più, vediamo cosa dicono i dottori, lo staff e anche le sue sensazioni. Manderemo in campo chi non rischia nulla. Cercheremo di fare una bella festa e anche una buona partita se riusciamo, ma soprattutto una festa. Sarà una partita tra due squadre spensierate, questo può portare a demotivazioni ma anche a giocare con la testa libera, che può essere positivo per lo spettacolo”.

RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Inzaghi: "A Napoli per la classifica e i record. Mercato? Sappiamo cosa fare"

Lazio, ecco il rinnovo di Luis Alberto: arrivata la firma fino al 2025

TORNA ALLA HOME PAGE