Juventus, Szczęsny: "Sarei felice di rivedere qui Pogba, forse..."

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'addio al Manchester United e il futuro tra le mani. Paul Pogba non ha rinnovato con i Red Devils il contratto che scadeva il 30 giugno. Il centrocampista francese saluta così la Premier League e adesso si fa più concreto un suo ritorno in Serie A, con la maglia della Juventus. Il club bianconero aveva nel mirino anche Sergej Milinkovic-Savic, ma ad oggi la dirigenza ha preferito puntare sul vecchio gioiellino. Ad esprimersi in merito è stato il portiere della Vecchia Signora, Wojciech Szczęsny, direttamente dal ritiro della sua Polonia. Queste le sue parole riportate dal Sun: "Sarei felice di rivedere Pogba con la maglia della Juventus. Nella sua precedente esperienza in bianconero ha fatto benissimo, sarebbe un'ottima aggiunta alla rosa. Forse negli ultimi due anni non ha avuto costanza anche a causa degli infortuni che non lo hanno aiutato ma quando è in forma è uno dei migliori al mondo".