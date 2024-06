Kaio Jorge, scoppia il caos! il Santos minaccia la Juve: "Ci rivolgeremo alla Fifa!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

È scoppiato un vero e proprio caso in Brasile dopo la cessione di Kaio Jorge dalla Juventus al Cruzeiro per circa 7 milioni di euro. Il Santos, club da cui i bianconeri avevano acquistato l'attaccante classe 2002 nell'estate del 2021, ha infatti pubblicato un comunicato contro i bianconeri, accusandoli di non aver rispettato una clausola presente nel contratto. Questa prevedeva un diritto di prelazione, con l'obbligo della Juve di avvisare il Santos prima di una qualsiasi cessione del calciatore in Brasile.

Il Santos ha reso pubblica la questione tramite un comunicato ufficiale pubblicato su X: "Il Santos Futebol Clube, attraverso il suo Dipartimento Legale, ha ufficialmente informato la Juventus dall'Italia e il Cruzeiro Esporte Clube di Belo Horizonte, della trattativa che coinvolge l'attaccante Kaio Jorge. Il Santos FC attende la risposta delle parti per presentare un'eventuale richiesta alla FIFA. La Juventus ha annunciato ufficialmente sul proprio sito la trattativa dell'atleta con il club brasiliano l'11 giugno 2024. Contestualmente, il club di Minas Gerais ha confermato l'operazione attraverso i canali ufficiali. Il giocatore è stato venduto dal Santos al club italiano nell'agosto 2021 per 3 milioni di euro. Il contratto di vendita contiene espressamente una clausola di prelazione per Santos, in caso di eventuale trattativa. In nessun momento il Santos è stato informato delle informazioni sulla transazione o consultato riguardo al suo interesse a riacquisire il giocatore. Kaio Jorge è cresciuto nelle divisioni giovanili del Santos FC".

IL CRUZEIRO RISPONDE - Dopo la presa di posizione del Santos, il Cruzeiro ha risposto ufficialmente con una nota sul proprio sito: "Il Cruzeiro informa di non essere a conoscenza e di non essere parte coinvolta nel contratto siglato tra Santos e Juventus, nelle trattative tra i due club per il trasferimento dell’atleta Kaio Jorge nel 2021. In questo modo il Cruzeiro non ha la legittimità per comparire nel rapporto contrattuale tra le parti ed è certo di non poter essere coinvolto in questa discussione, che riguarda esclusivamente i club in questione".

IL COMUNICATO DELLA JUVE - In attesa dell'evolversi della situazione, al momento resta il comunicato ufficiale con cui in data 11 giugno, la Juventus annunciava gli estremi economici dell'operazione: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Cruzeiro Esporte Clube per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Pinto Ramos Kaio Jorge a fronte di un corrispettivo di € 7,2 milioni, pagabile in tre esercizi. Tale operazione genera un impatto economico positivo pari a € 3,1 milioni, al netto degli oneri accessori (contributo di solidarietà, compensi agli agenti e sell-on fee)".