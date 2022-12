Karsdorp-Mourinho, è rottura totale: ma il calciatore è atteso a Trigoria

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra Karsdorp e Mourinho è rottura totale. Dopo le dichiarazioni pesanti delle ultime partite e i conseguenti comportamenti del giocatore, il rapporto si è ridotto ai minimi termini. L'esterno olandese, che non si è più visto nell'ambiente giallorosso e che ha saltato anche la tournée in Giappone, è a un passo dalla cessione. È l'unica soluzione e la Roma lo valuta intorno ai 10/12 milioni. Una cifra piuttosto alta visto anche cosa è successo. Intanto però qualcosa si muove. Karsdorp non può nascondersi per sempre e, a partire da lunedì, sarà a disposizione del tecnico portoghese nel centro sportivo di Trigoria. Interessante capire come verrà accolto. La situazione è tutt'altro che distesa.