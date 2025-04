Kings League, Nainggolan rivela: "Candreva? Io non l'ho sentito..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Un ex Lazio in Kings League? C'era la possibilità, ma sembra ormai remota. Antonio Candreva, ex di Lazio, Inter e Sampdoria tra le altre, è stato molto vicino a diventare un nuovo giocatore dei Ceasars. Nulla di certo e di ufficiale. In merito è intervenuto Radja Nainggolan, suo ex compagno all'Inter e rivale ai tempi dei derby di Roma, ai microfoni di Gianlucadimarzio.com. Ecco di seguito le sue parole: "Candreva in Kings League? Io non lo vedo, quindi non lo so. Non l'ho sentito. Ti dico la verità, penso che se non gli fanno l'offerta economica che lui ritiene giusta, è giusto che non accetti".