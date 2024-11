L'ag. Vitali spiega: "Non sono sorpreso dalla Lazio, ecco perché"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Parla Gianni Vitali, procuratore, tra gli altri, di Marash Kumbulla, passato in Italia tra Roma, Verona e Sassuolo. Oltre a esprimersi sul suo assistito e su alcune squadre di Serie A, si è soffermato anche sulla nuova Lazio di Baroni e del suo grande inizio di stagione. Queste le sue dichiarazioni in merito ai microfoni di TMW Radio: "Lazio e Fiorentina? Non sono sorpreso perché hanno fatto scelte ottime sugli allenatori, diversi tra loro ma due allenatori giusti per quelle piazze. Hanno preso giocatori importanti, quando le società funzionano bene è facile vedere i risultati sul campo".