L’agente di Buffon: “Gigi vicino alla Lazio? Vi svelo come è andata”

Gianluigi Buffon molto vicino alla Lazio? Lo ha raccontato Silvano Martina nel corso di un'intervista a il Messaggero. L'ex portiere italiano e procuratore dell'attuale numero 1 del Parma ha raccontato dell'interessamento del club biancoceleste per l'ex estremo difensore della Juventus nei primi anni 2000 e anche una mezza idea nel 2020, prima di girare su Pepe Reina. Di seguito le parole dell'ex portiere di Lazio, Inter e Genoa: "Se in passato Buffon è stato vicino alla Lazio? Sicuramente lo volevano ai tempi di Zoff. Mentre nel 2020, prima di prendere Reina, ogni tanto con Tare ci scherzavamo su. Ma si è trattato solo di una suggestione. Errore di Strakosha contro il Galatasaray? Capita una volta all’anno: non si giustifica e non va neanche commentato".