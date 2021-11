L'ex Fiorentina Joaquin si ritira: "Vorrei diventare attore porno, ma..."

Joaquin dice basta con il calcio giocato. L'ex esterno della Fiorentina, nonché bandiera e capitano del Real Betis, ha annunciato che questa sarà la sua ultima stagione da giocatore. Raggiunto il traguardo dei 40 anni, il calciatore spagnolo appenderà gli scarpini al chiodo ma ha già trovato il suo prossimo lavoro. In un'intervista a El Hormiguero ha dichiarato: "So già che il calcio mi mancherà, ma a 40 anni è arrivata l'ora di smettere. Ormai del resto non gioco mai. Diventerò presentatore del nuovo programma di Antena 3 'Joaquin, el novato'. Sarà un programma molto divertente, con umorismo e allegria. Presto lascerò il calcio, ma voglio comunque continuare a imparare nuove professioni. Mi sarebbe piaciuto fare il pompiere o l'attore porno, ma credo di non avere la taglia giusta".